Rivoluzione rosa senza Europa: perché saranno in molti ad andare via

Senza Europa, il Napoli il prossimo anno potrebbe giocare al massimo una quarantina di partite

Senza Europa, il Napoli il prossimo anno potrebbe giocare al massimo una quarantina di partite. Le trentotto di campionato più l'incognita Coppa Italia. Di sicuro il turno preliminare ad agosto, poi tutto dipenderà dal percorso del Napoli. Oggi non possiamo sapere quante partite totali si giocheranno il prossimo anno. Ma una cosa è certa: senza Europa, quindi gare durante la settimana, la rosa verrà inevitabilmente rivoluzionata.

Il Napoli non potrà più avere ad esempio tre centravanti o comunque sarà difficile credere che se si giocasse ancora con una punta resterebbero in rosa altri due centravanti sapendo che il turnover sarà minimo. Con Conte, che si sta avvicinando al Napoli, potrebbero giocare spesso i soliti, o comunque un'ossatura base. Servirà un organico di giocatori motivati disposti alla panchina consapevoli che lo spazio per loro potrebbe essere poco. Una rivoluzione anche di progettualità per un club che per quattordici anni di fila aveva disputato le coppe europee e quindi aveva bisogno di una rosa ampia. Il discorso potrebbe ora cambiare.