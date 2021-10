Roma, Mourinho a Dazn: "Napoli e Spalletti forti, mi aspettavo un gran campionato"

Prima del match contro il Napoli, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN: "Napoli? Mi aspettavo un grande campionato. Anche loro potevano avere qualche punto in meno ma mi aspettavo un campionato importante. Squadra forte e allenatore forte, non sono sorpreso".

Ci sarà una Roma aggressiva? "E’ così che noi giochiamo. Dobbiamo rispettare le qualità di Insigne, Di Lorenzo e Mario Rui, sono da rispettare ma anche loro devono pensare che abbiamo giocatori forti".

Quanti minuti ha Zaniolo? "Non lo so per me 90. Poi vediamo".