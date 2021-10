Rrahmani a Sky: “Mai avuto dubbi sul Napoli. Scudetto? E’ presto, ora tutti ci conoscono...”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita di Napoli-Bologna: "Abbiamo fatto un bel lavoro, interpretando molto bene la partita. Dobbiamo entrare con la testa sempre bene in campo. Non facciamo la gara sulle altre, pensiamo alla nostra partita e sappiamo che dobbiamo affrontare ogni sfida con la massima concentrazione. Sono cresciuto? Qual è il segreto? Tutta la squadra è importante per difendere, inizia tutto dai giocatori che sono davanti. Se i compagni ci aiutano, però, è tutto più facile. Kouoibaly è uno dei più forti al mondo e sono davvero orgoglioso di giocare con lui: l'ho già detto e lo ribadisco".

Sulle difficoltà dello scorso anno: L’anno scorso non ho mai avuto dubbi sul Napoli. Piano piano ho iniziato a giocare. Le ultime 15 partite dello scorso campionato abbiamo fatto molto bene, totalizzando tanti punti.

Sullo Scudetto: E' presto, sono passate solo 10 partite. Sarà ancora piangendo difficile da ora in avanti. Pensiamo ad una sfida alla volta. Tutte le gare sono complicate, di sicuro ora tutti giocheranno in modo più agguerrito conoscendo il nostro modo di giocare”.