Rubata la Panda di Spalletti: era parcheggiata lungo corso Vittorio Emanuele

Questa mattina l'allenatore, Luciano Spalletti, dei partenopei non ha più ritrovato la sua Fiat Panda, parcheggiata nel piccolo slargo davanti il centralissimo hotel Britannique, lungo corso Vittorio Emanuele.

Spalletti ieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia sempre quando è in città e dove va in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, e aveva deciso di non parcheggiare l'utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno. Ma quando è sceso, come si legge sull'edizione online del Corriere dello Sport, non ha più trovato la sua Panda, preferita alla Mercedes rimasta invece nella sua casa in Toscana.

Così prima di recarsi al centro sportivo e pensare alla partita di domenica contro il Torino, ha dovuto sporgere denuncia alle Forze dell'Ordine.