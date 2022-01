Salernitana, oggi altri tamponi e rischio aumento contagi: un calciatore ha sintomi sospetti

Nove positivi nella Salernitana e la gara di domenica è a rischio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Oggi si sottoporranno a tampone di controllo i primi due calciatori ad essere diventati positivi venerdì scorso alla vigilia della partita con la Lazio. Se dovessero negativizzarsi, avrebbero il tempo per la visita medica e per l’holter pressorio durante le 24 ore. Domani altri due calciatori attualmente in isolamento si sottoporranno a tampone, ma questi non avrebbero il tempo, in ottica Napoli, per la visita medica e per l’holter. Inoltre, c’è un giocatore che ha sintomi sospetti e che oggi potrebbe andare ad aumentare il numero dei positivi".