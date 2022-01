Samp, Faggiano a Dazn: "Dobbiamo guardarci dentro e vedere cosa possiamo dare"

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato anche di mercato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli. "Rincon è un giocatore che tutti conosciamo, sappiamo cosa ci può dare. Dobbiamo guardarci dentro e vedere cosa possiamo dare, la squadra è già buona. Le defezioni tra Coppa d'Africa, squalifiche e Covid li hanno tutti, non ci sta girando benissimo ma dobbiamo cercare di fare risultati positivi per noi e per i tifosi".

Grifo è un'operazione percorribile?

"Si fanno tanti nomi, sugli esterni abbiamo qualche difficoltà perché in qualsiasi modulo non abbiamo esterni. Dobbiamo lavorare su quel ruolo, è un nome di quelli che può piacere ma non è semplice arrivarci".