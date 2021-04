Sampdoria, Thorsby sul gol annullato: "Un peccato, per me era un contatto normale"

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società al termine della sconfitta contro il Napoli: "È un peccato, perché abbiamo lottato fino alla fine, soprattuto nel secondo tempo dove abbiamo fatto meglio. È stata una partita con molte occasioni da entrambe le parti, ma il Napoli nei momenti decisivi è stato più bravo".

Perché è stato annullato il gol? "Non so se sia stato annullato per me o per Keita, ma era un contatto normale secondo me. È un peccato perché era un momento importante della partita".

Con quale compagno ti trovi meglio in campo? "Io posso giocare con tutti, anche con Jankto. La squadra sta bene e dobbiamo continuare così".