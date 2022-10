Sassuolo, Carnevali a Dazn: "Oggi serve qualcosina in più, sul volto dei ragazzi l'ho già visto"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Dobbiamo essere ambiziosi, indipendentemente da oggi. E' una partita speciale, basta vedere quanti tifosi c'erano all'esterno dello stadio. Dobbiamo avere qualcosina in più per fare bene contro questo Napoli primo in classifica, nel viso dei ragazzi credo si sia visto qualcosina in più".