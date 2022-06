Scamacca in pole se parte Osimhen, ma c'è anche Broja: la posizione del Chelsea

Osimhen è sul mercato, serve offerta da 100 milioni per la sua cessione, il Napoli già valuta le possibili alternative

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen è sul mercato, serve offerta da 100 milioni per la sua cessione, il Napoli già valuta le possibili alternative. Le primarietà per sostituire il nigeriano sono costituite da altri due centravanti ancora più giovani. Uno è Gianluca Scamacca, l’altro è Armando Broja, nazionalità albanese e formazione inglese. Il Chelsea lo vuole inserire in prima squadra, come ha chiesto il tecnico Tuchel, ma di fronte a un’offerta importante per questo attaccante potente classe 2001, ecco che la nuova proprietà americana potrebbe decidere la cessione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.