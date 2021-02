Scatta anche l'allerta Petagna: oggi l'esame decisivo

Potrebbe aggiungersi anche Andrea Petagna alla lunghissima lista di indisponibili di Rino Gattuso in vista del match di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, in programma giovedì alle 21 con la prima gara da giocare in terra iberica. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche l'attaccante ha dei fastidi ed oggi verrà sottoposto ad un controllo per verificare l'entità del problema.

“Oggi invece toccherà a Petagna sottoporsi a un esame strumentale per capire se l’affaticamento accusato ieri potrà essere smaltito in tempi brevi e soprattutto utili in vista della doppia trasferta Granada-Atalanta” si legge sul quotidiano.