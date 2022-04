Sconcerti: "Cento anni di statistiche dicono che Napoli ha perso troppo per lo scudetto"

Sul Corriere della Sera oggi in edicola, Mario Sconcerti si sofferma sulle difficoltà di questo campionato a trovare una squadra padrona

Il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina, l’Inter ha giocato male due mesi e si ritrova potenzialmente ancora in testa alla classifica. Sul Corriere della Sera oggi in edicola, Mario Sconcerti si sofferma sulle difficoltà di questo campionato a trovare una squadra padrona e sulle sconfitte della squadra di Spalletti.

"È come se nessuna delle prime avesse davvero la differenza per dire parole giuste e farsi ascoltare. Nel giorno per giorno, oggi il Milan restituisce il favore del pronostico all’Inter, portatrice anche di un calendario migliore. Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, ma anche i numeri non sanno tutta la verità. C’è stata una crescita della borghesia del campionato, Torino e Fiorentina toccano profondamente la classifica, anche se non è chiaro come si mescolino vantaggi e limiti".