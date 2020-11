Se il Napoli avesse ingaggiato Ibrahimovic

La doppietta di Ibrahimovic contro il Napoli arriva un anno dopo l'inizio insistente delle voci che accostavano lo svedese all'azzurro. Un anno fa, di questi tempi, Ibrahimovic annunciò di voler lasciare i Galaxy sognando il ritorno in Italia. Da quel momento in poi cominciò il toto-futuro di Zlatan e il Napoli si prenotò per essere una seria candidata (come confermarto da Giuntoli ieri, nel pre-partita).

I contatti con Raiola ci furono, De Laurentiis chiese informazioni, l'amicizia con Ancelotti poteva rappresentare l'input per concludere positivamente un affare clamoroso. Poi, però, tutti sappiamo com'è andata a finire. Ibrahimovic avrebbe rappresentato, per De Laurentiis, un'operazione agli antipodi rispetto alla sua visione d'impresa: un calciatore sì forte, ma ormai a fine carriera e con ingaggio importante. I problemi con Ancelotti fecero il resto.

Così Ibrahimovic, corteggiato anche dal Bologna di Mihajlovic, scelse il Milan. Da allora, i rossoneri sono rinati. La squadra è cresciuta e Ibra è tornato super anche a 39 anni. E se lo avesse ingaggiato il Napoli? Difficile prevedere cosa sarebbe accaduto. Ma se l'impatto fosse stato lo stesso ottenuto al Milan, allora anche questa squadra, ora, avrebbe avuto tanti buoni motivi per sognare in grande...