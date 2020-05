Serie A dal 20 giugno, ma Spadafora vuole completare la Coppa Italia il 13 e 17

Anche la Coppa Italia, insieme alla Serie A, è stato uno degli argomenti di discussione durante il summit di oggi tra Governo ed istituzioni del calcio. Il Napoli, ovviamente, è direttamente interessato a quelle che saranno le date possibili per scendere in campo e giocare il ritorno delle semifinali. Le intenzioni del Ministro Spadafora riguardo la Coppa nazionale, come riporta Sky Sport, sarebbero quelle di terminare il tutto tra il 13 ed il 17 giugno, dunque prima della ripresa del campionato, compresa la finale: le due semifinali si giocherebbe il 13 e 14 giugno, mentre la finale il 17. A quel punto si inizierebbe il campionato dal 20 giugno con i recuperi della 25^ giornata. L'Inter sarebbe l'unico club costretto al tour de force