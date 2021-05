Si rivedono i tifosi: le iniziative per caricare la squadra per Napoli-Verona

I tifosi non torneranno negli stadi prima della prossima stagione, ma oggi si ricomincerà a vedere (o, per meglio dire, a sentire) il tifo organizzato. In occasione di Napoli-Hellas Verona, ultima decisiva sfida per la Champions League, le due Curve hanno preparato un paio di iniziative già dalla vigilia, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Non ci sarà ancora il pubblico negli stadi, l’obiettivo è rivederli ad agosto, quando ripartirà il campionato, oltre che nei due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra, la B accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona".