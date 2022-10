Simeone a Mediaset: "Gara dominata, che prova! Papà dice sempre una cosa sulla Champions..."

Giovanni Simeone, match-winner del Napoli contro i Rangers, a quota quattro gol in quattro presenze in Champions League, a fine partita si gode i gol.

Giovanni Simeone, match-winner del Napoli contro i Rangers, a quota quattro gol in quattro presenze in Champions League, a fine partita si gode la doppietta e si esprime così al microfono di Mediaset: "Mi preparo sempre per i minuti che mi toccano in campo. Appena ho visto che avrei giocato mi sono caricato ed ero pronto a dare tutto. Sono contento perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dominato. Sono contento per il risultato, ma soprattutto per la prestazione.

Io ho sempre sognato da piccolo di giocare in Champions League, guardavo e riguardavo tutte le partite, quando gioco è speciale. Quando c'è la Champions tutti i giocatori sono più belli, papà lo dice. Ed è vero, si vede un'altra atmosfera, un'altra magia. E io mi godo il momento".