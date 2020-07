Sindaco Castel di Sangro: "Amichevoli? ADL vuole evento internazionale"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto anche a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime novità riguardo quello che sarà il prossimo ritiro del Napoli che si svolgerà proprio in Abruzzo: "Ieri abbiamo avuto una riunione, una visita con tutti lo staff della società, ci siamo dedicati a tutti gli aspetti, innanzitutto quelli logistici, i trasporti, la dislocazione della stampa che dovrà essere ospitata nel migliore dei modi, poi gli stand e tutto ciò che è necessario allestire all'esterno del San Paolo. Abbiamo spazi notevoli, parcheggi a sufficienza, non abbiamo riscontrato disagi o difficoltà, ostacoli per rinunciare a qualcosa che usualmente si fa in questo periodo.



Amichevoli? Sono un po' convinto che il presidente De Laurentiis un evento internazionale lo potrà fare, lo aveva dichiarato ma credo che fosse nel suo animo voler caratterizzare questo ritiro con una pagina di questo genere, ne sono convinto e sono sicuro che si farà. Sono fiducioso sul fatto che qualcosa del genere si farà.

Indicazioni per il problema Covid? C'è un elaborazione continua di quello che sarà il piano di sicurezza che sarà messo a punto con la partecipazione e la regia della Prefettura, tutte le forze dell'ordine gestite dal Questore dell'Aquila che è napoletano, avrà anche una partecipazione emotiva. Questa è una pagina delicata, bisognerà che si svolga nel migliore dei modi, è una novità un po' per tutti. Questo è un evento che è nuovo al Sud, è nuovo alla nostra città, al Napoli, un po' a tutti".