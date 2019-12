Sky - ADL resta vicino a Gattuso: spettatore all'allenamento, poi il pranzo con la squadra

A Castel Volturno c'è ancora Aurelio De Laurentiis, per dare un segnale di vicinanza concreto a Rino Gattuso. Un inedito quasi, non si ricorda il patron per due volte consecutive in campo. Secondo giorno di fila, dunque, al centro tecnico. Il presidente ha assistito a tutto l'allenamento e al nuovo 4-3-3 dell'allenatore calabrese. A riportarlo è Sky Sport, che fa sapere come nelle idee del tecnico c'è quella di dare maggiore spazio al palleggio in campo.

SUBITO PROVE DI 4-3-3, POI IL PRANZO - Il presidente azzurro è rimasto anche a pranzo insieme all'allenatore e alla squadra, che sta provando a seguire gli input del tecnico e a metterli in pratica. Durante la seduta mattutina, dall'esterno del centro tecnico si sentivano le urla di Gattuso. Una peculiarità di Rino, che sul terreno di gioco non si risparmia mai, anche da allenatore, anche se si tratta solo di un allenamento.