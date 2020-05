Sky - Allan, rapporto ai minimi storici col Napoli: ADL non si opporrà alla cessione

Il futuro di Allan è sempre più lontano dal Napoli: il feeling con il club, spezzato dopo lo stop per il passaggio sfumato al PSG, non si è mai ricomposto. Un malessere che ha accompagnato il brasiliano nel suo ultimo anno e mezzo con la maglia azzurra, alimentato dal mancato adeguamento contrattuale dopo il no di De Laurentiis alla cessione. Una decisione che Allan ha vissuto come uno sgarro: la redazione di Sky Sport fa sapere che se dovesse arrivare un offerta allettante al Napoli, il presidente De Laurentiis non avrà remore nel cedere il brasiliano.