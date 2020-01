Sky - Anche Lobotka in arrivo, il Celta ha trovato il sostituto: cifre e dettagli

Stanislav Lobotka sembra uno dei giocatrori, insieme a Diego Demme, ormai pronto a vestire la maglia del Napoli. Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato le ultime riguardanti il centrocampista slovacco, con il Celta Vigo che avrebbe anche trovato il sostituto in vista della sua imminente partenza verso l'Italia: "È ormai arrivata al traguardo l’operazione tra il Napoli e il Celta per Lobotka. La squadra spagnola ha infatti trovato il sostituto in Guido Rodriguez del Club America, squadra messicana. L’offerta conclusiva del Napoli è di 21 milioni per il centrocampista sloveno, soldi che dovrebbero bastare per dare il via libera definitivo all’operazione. Lobotka da giorni aspetta il Napoli. Il giocatore ha infatti accettato le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro.