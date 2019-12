Sky - Arriva la prima decisione di Gattuso: tutti in ritiro prima della gara col Parma

Tutti in ritiro. Dovrebbe essere questa la prima decisione Gennaro Gattuso nel suo giorno d’esordio a Castel Volturno. Lo staff azzurro ha messo in pre allarme la struttura che ospita il Napoli di solito e lo farà anche venerdì, prima della gara col Parma. Una decisione - riferisce Sky Sport - di certo non scontata vistoc che con Ancelotti non sempre la squadra azzurra si è riunita prima delle gare interne da giocare al San Paolo. Il primo obiettivo del nuovo tecnico azzurro è ritrovare insieme l’animo di un gruppo dalle grandi qualità ma che in campionato non riesce a tornare alla vittoria,