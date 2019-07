Sky conferma: agenti Pépé a Dimaro! Chiedono 5mln l'anno e 5 di commissioni: i dettagli

Il Napoli prosegue la trattativa per Nicolas Pepé, attaccante del Lille. L'agente del calciatore Smir Khiat e due suoi collaboratori sono atterrati a Dimaro in elicottero, dove incontreranno la dirigenza azzurra. Il club francese si è già detto disponibile a cominciare una trattativa che preveda l'inserimento nell'operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica. Il vero nodo è rappresentato dal sì di Pepé e in questo senso l'incontro odierno può essere decisivo per ottenere il consenso sull'ingaggio che può percepire a Napoli. La richiesta è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni a stagione di ingaggio.