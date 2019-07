Sky - Elmas, ora incontro col Fenerbahce: il Napoli vuole chiudere presto

Il Napoli ha concluso la missione madrilena per James Rodriguez e ora insisterà con il Real Madrid per far accettare ai Blancos la formula del prestito con diritto di riscatto, ma procede più spedita la trattativa per Elmas. Secondo Gianluca Di Marizo, per il giocatore del Fenerbahce è ancora in corso un'altra 'missione' in Turchia con un emissario del Napoli che è ancora a Istanbul per avvicinarsi alla richiesta del Fenerbahce e quindi anticipare la concorrenza di altri club che si stanno inserendo. Insomma, gli azzurri vogliono chiudere per Elmas il più presto possibile.