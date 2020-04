Sky - Fitti colloqui tra Gattuso e la dirigenza: indicati i 3 calciatori su cui costruire il futuro

"Mertens è uno degli uomini da cui vuole ripartire Gennaro Gattuso" - a riferirlo è la redazione di Sky Sport - Il tecnico calabrese, negli ultimi mesi, ha parlato sia con De Laurentiis che con Giuntoli indicando i suoi 3 punti fermi nell'organico azzurro: Dries Mertens in attacco, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz a centrocampo. Per il polacco il rinnovo è solo questione di tempo, mentre lo spagnolo all'inizio non aveva convinto, poi tornando nel suo ruolo naturale è diventato un perno della squadra di Gattuso