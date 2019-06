Sky - Icardi vuole restare all'Inter ma non rientra nei piani di Conte: ci sono Napoli, Juve e Roma

Icardi-Napoli? Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport. Sul calciatore c'è l'interessamento non solo del Napoli ma anche della Roma e della Juventus. Stando all'emittente satellitare Mauro Icardi vuole presentarsi in ritiro e convincere Antonio Conte a tenerlo. L'Inter vuole chiedere un incontro urgente a Wanda Nara, nel quale la società informerà l’agente che Icardi non rientra nei programmi societari.