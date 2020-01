Sky - Il Chelsea insiste per Mertens: sul piatto 10 mln ma il Napoli fa muro, la situazione

Il Chelsea continua ad insistere per Dries Mertens. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, i blues avrebbero presentato al Napoli un'offerta da 10 mln per l'attaccante belga, proposta rispedita al mittente dal club di De Laurentiis. La situazione è strettamente legata anche alla cessione di Giroud alla Lazio, ma senza l'arrivo di un attaccante - nella fattispecie Mertens - allora la punta francese non lascerà Londra. I tempi tecnici - riporta Di Marzio - ci sarebbero per la cessione di Mertena ma il Napoli non ha aperto e pare difficile possa aprire alla cessione anche nelle prossime ore.