Sky - Insigne destinato a restare: rinnovo entro fine anno, pochi intoppi senza Raiola

Lorenzo Insigne e il Napoli, dopo la separazione con Mino Raiola probabilmente più vicini che mai. Il capitano azzurro si sarebbe separato dall'agente italo-olandese (, come racconta la sua storia, un procuratore che tende a far cambiare maglia ai suoi assistiti) e questo - stando a quanto riferito da Massimo Ugolini di Sky Sport a Radio Kiss Kiss Napoli - potrebbe essere collegato al fatto che Lorenzo sia destinato a restare a Napoli. Il numero 24 è in scadenza a giugno 2022 ed entro gennaio 2021 si dovrà per forza affrontare il discorso rinnovo. Il Napoli non vuole avere intoppi, il giocatore con la sua ultima mossa ha dimostrato di avere la stessa volontà.