Sky - Juve-Sarri, il Chelsea non lo libera gratis: vuole i 6mln di clausola pagati al Napoli

Maurizio Sarri attende con trepidazione il passaggio alla Juventus. La Juventus e l'agente del tecnico Ramadani hanno già definito ogni aspetto, ma si allungano i tempi d'uscita dal Chelsea. Secondo quanto riferito da Sky Sport nello speciale mercato, Marina Granovskaia ha chiesto all'agente diversi giorni prima di una risposta definitiva perché riflette con Abramovich se chiedere o meno un indennizzo per liberare il tecnico. Ramadani rivendica una promessa per liberare il tecnico senza indennizzo, vuole portarlo gratis alla Juventus, ma Marina non dimentica i 6mln versati al Napoli la scorsa estate (finiti probabilmente nell'affare Jorginho, ndr) e probabilmente chiederà la stessa cifra ai bianconeri.