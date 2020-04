Sky - Le date della ripresa di Champions ed Europa League: si giocherà pure a Ferragosto

E' stata una giornata molto importante per la possibile ripresa del calcio italiano, infatti la Federcalcio ha consegnato ai Ministri di Sport e Salute il protocollo di garanzia sul ritorno agli allenamenti. Maggiore importanza sarà data alla prossima settimana con 3 giorni decisivi per il futuro dell'intero mondo del pallone: martedì andrà in scena l'incontro tra la UEFA e le 55 federazioni calcistiche, mercoledì meeting con i club dell'Eca e le leghe europee e infine per giovedì è stato fissato il comitato esecutivo.

CHAMPIONS - Tra le questioni poste sul tavolo spazio anche alle date delle coppe. La redazione di Sky Sport ha voluto fare il punto della situazione rivelando che la Champions potrebbe ricominciare il 7 e l'8 agosto con gli ottavi di finale, a campionati nazionali in teoria conclusi. Il Napoli dovrà vedersela nel ritorno contro il Barcellona, la Juventus dovrà ospitare il Lione. Dai quarti di finale, per chi resterà in corsa, sarà un vero e proprio tour de force, dovendo giocare ogni 72 ore. L’Atalanta, già ai quarti, entrerà in scena l’11 o il 12 agosto per il l’andata, con ritorno il 14 o 15. Si dovrà scendere in campo anche a Ferragosto. 8, 19, 21 e 22 saranno le date delle semifinali di andata e ritorno, con finale il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul. E’ già stata prevista anche la prima giornata della fase a gruppi della stagione 2020/21, fissata per il 20 ottobre.

EUROPA LEAGUE - Stesso discorso vale anche per l'Europa League: i primi a scendere in campo sarebbero Roma e Inter, il 2 o il 3 agosto, rispettivamente a Siviglia e in casa contro il Getafe. Loro, devono ancora disputare le partite di andata degli ottavi, con ritorno fissato al 6. E poi: 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 in Polonia, all’Arena di Danzica.