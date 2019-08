Sky - Lozano ad un passo, in uscita Ounas: cessione Verdi legata ad un altro acquisto

Luca Marchetti ha parlato delle ultime di mercato, intervenendo ai microfoni di Sky Sport 24: "Il Napoli prendendo Lozano farà uscire Ounas ma non Verdi, numericamente si è sentito scoperto e vorrebbe aggiungere un pezzo in più che sarebbe Lozano, dovesse arrivarne un altro acquisto allora ci sarebbe poi spazio per un'altra cessione".