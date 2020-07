Sky - Maksimovic, c'è il tocco del pallone: non era calcio di rigore

Il rigore del Milan che ha portato al pari dei rossoneri non c'era. A riferirlo è il salottino di Sky Sport che ammette che il fallo di Maksimovic su Bonaventura non c'è o quantomeno il difensore azzuurro tocca il pallone, che cambia direzione. Ricordiamo che l'arbitro La Penna non è andato a rivedere l'episodio al VAR.