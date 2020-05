Sky - Mertens, il Napoli è la priorità ma l'Inter lo tenta: di recente contatti con Lukaku

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto: il belga era ad un passo dal rinnovo - il suo contratto scade il 30 giugno - poi qualcosa è andato storto ed è arrivato un rallentamento per il prolungamento del contratto.

PRIORITA' E TENTAZIONE - Come riferisce la redazione di Sky Sport, Il Napoli, è pronto a fare uno sforzo importante per Dries, ma l'azzurro sta riflettendo sul suo futuro: la priorità resta il Napoli, ma l'Inter è una tentazione forte: nei giorni di quarantena il belga si è sentito con il suo compagno di Nazionale e attaccante dell'Inter Lukaku per quanto riguarda il patentino da allenatore. Il Napoli resta in attesa di una risposta, ma il tempo passa e il rinnovo non arriva.