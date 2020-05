Sky - Mertens-Napoli, ci sono ancora margini per il rinnovo: tanti intermediari a lavoro

Il futuro di Dries Mertens è ancora sconosciuto. Il belga era ad un passo dal rinnovo col Napoli - è in scadenza il 30 giugno - poi è andato qualcosa storto e non si è arrivati alla fumata bianca per il prolungamento del contratto. La redazione di Sky Sport ha fatto sapere che la priorità di Mertens resta il Napoli, ma in agguato ci sono due club su tutti: Chelsea e Inter.

MARGINI - La società azzurra riconosce il valore del calciatore, ma è anche consapevole della carta d'identità del belga (33 anni) e fa le valutazioni del caso. Ci sono diversi segnali che fanno pensare che la storia non è chiusa, che la questione rinnovo ancora non si è arenata. I margini per il prolungamento ci sono, ma la situazione non è facile, intanto Mertens e il Napoli continuano a dialogare con tanti intermediari a lavoro.