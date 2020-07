Sky - Napoli-Osimhen, nessuna marcia indietro: si tratta con l’agente per chiudere l’affare

Continuano ad arrivare indiscrezioni e dettagli riguardo Victor Osimhen e l'affare per portare l'attaccante nigeriano all'ombra del Vesuvio. Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha spiegato come nessuno abbia fatto marcia indietro nell'operazione, ma si va avanti con quelle che sono le richieste del nuovo agente di Osimhen: "Ormai lo ha ammesso anche il Lille: tra il Napoli e Victor Osimhen è solo questione di dettagli. Principalmente di questione economica con William D'Avila, il nuovo agente dell'attaccante classe '98. Giovedì è stata una giornata di standby, ma gli azzurri continuano a trattare con D'Avila per cercare l'accordo definitivo. Per il resto tutto è già deciso: il club francese vuole mantenere l'impegno con il Napoli e Osimhen non ha fatto nessuna marcia indietro rispetto alla parola data. Gli azzurri aspettano il loro nuovo acquisto record".