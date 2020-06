Sky - Napoli su Karbownik: contatti avviati con il Legia Varsavia, la situazione

Michal Karbownik (19) è il nome del giorno per il Napoli di De Laurentiis, in cerca di un terzino sinistro. Dopo le anticipazioni del pomeriggio arrivata da Radio Punto Nuovo, ci sono ad ora le conferma del portale gianlucadimarzio.com: "Il Napoli, in Italia, è tra i club più attenti: i contatti tra le parti sono avviati, ma quella di Karbownik potrebbe essere solo un’operazione da fare più avanti, non sicuramente una priorità di queste settimane.

E il discorso varrebbe anche per il giovane polacco, un colpo da tentare eventualmente più in là, lungo la strada del mercato che per quest’anno proseguirà fino a ottobre. Da valutare, in casa Napoli, saranno sicuramente le situazioni relative a Mario Rui e Ghoulam: il portoghese si è rilanciato dopo questa stagione da protagonista necessario, l’algerino sembra finalmente essere tornato disponibile per la prima volta da quando è arrivato Gattuso.

Molto indicative saranno dunque le ultime gare della stagione che sta per riprendere, partite che diranno la verità al club per la questione esterno sinistro e che consentiranno anche di seguire le prossime uscite di Karbownik".