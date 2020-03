Sky - Nome nuovo per la mediana: piace il 2001 Ricci dell'Empoli

Il Napoli lavora alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Con Allan possibile sacrificato, si guarda anche ai giovani talenti del domani e non solo a giocatori già pronti. Secondo la redazione di Sky Sport, il nuovo che avanza corrisponde anche al baby Samuele Ricci, classe 2001, di proprietà dell'Empoli. Uno dei centrocampisti monitorati dalla dirigenza azzurra. In questa stagione, nonostante la giovanissima età, aveva già raccolto 21 presenze in campionato.