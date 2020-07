Sky - Osimhen, definiti gli ultimi cavilli: pagamento in 5 anni e bonus difficili, i dettagli

E' tutto fatto per l'arrivo di Victor Osimhen al Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport nel corso del pre-partita di Inter-Napoli, sono stati risolti gli ultimi cavilli e adesso manca solo l'annuncio. Un'operazione da 50 milioni, la più cara della storia del Napoli, che però ha ottenuto una dilazione di pagamento: 10 milioni l'anno per cinque anni, una mossa importante per il bilancio.

CIFRE DEL CONTRATTO - Al giocatore, invece, sono stati garantiti 3,5 milioni per quanto riguarda l'ingaggio, fino a salire a 4 milioni più bonus nel corso degli anni (cinque in totale quelli di contratto). Spuntano dei bonus importanti anche per il Lille legati ai piazzamenti futuri del Napoli in Champions League, di cui uno legato ad una eventuale finale.