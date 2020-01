Sky - Politano, affare da 25mln totali! Ottimismo per l'accordo sull'ingaggio

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Un'altra trattativa che procede spedita. E ancora una volta Politano protagonista. Dopo l'affare saltato con la Roma è il Napoli a farsi sotto con grandissima decisione. E dopo le chiacchierate al telefono (pre e post partita di coppa) il Napoli è passato ai fatti. Incontro con l'Inter nel tardo pomeriggio a Milano e intesa sostanzialmente raggiunta fra club: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale intorno ai 25 milioni di euro. Vanno limati i dettagli, ma la base su cui si lavora è questa. Tanto che poi in serata c'è stato anche l'incontro con gli agenti del giocatore per cominciare a trattare sull'ingaggio. Ancora non è stato trovato un accordo, ma i segnali che sono arrivati nelle ultime ore vanno considerati come positivi. Nelle prossime ore, naturalmente, nuovi contatti tra il Napoli e gli agenti di Politano, con l'obiettivo di chiudere l'accordo.

Nei discorsi con l'Inter, c'è anche l'opzione (da tenere seriamente in considerazione) di inserire nella trattativa Fernando Llorente, che si trasferirebbe in nerazzurro in prestito. A dicembre i due club avevano avuto dei contatti per imbastire un'operazione che coinvolgesse i due giocatori, poi il mercato ha preso altre direzioni. Ma si sa, le strade spesso possono incrociarsi più spesso di quanto si creda. E così - se questa operazione dovesse trovare una felice conclusione - l'Inter potrebbe anche trovarsi con uno Llorente in più (e un Giroud in meno)".