Sky - Reguilon, sondaggio del Napoli col Real per l’esterno in prestito al Siviglia

Nome nuovo per gli esterni difensivi del Napoli, come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Gli azzurri infatti hanno effettuato un sondaggio per Sergio Reguilón, terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Siviglia. Il calciatore spagnolo, mandato in Andalusia per accumulare minutaggio, essendo coperto a Madrid da Mendy e Marcelo, ha richieste anche da club di Premier League.