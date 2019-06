Sky - Sarri-Juve questione di poco tempo, tecnico pronto ad andare a Torino: le ultime

"Per Sarri alla Juve è solo questione di poco tempo, l’allenatore del Chelsea è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero". Lo rifersice l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio che attraverso il suo portale Gianlucadimarzio.com scrive: "L’ex Napoli si sta liberando dal club di Londra, anche se ancora non è arrivato il via libera formale. Nella giornata di ieri lo stesso Sarri ha incontrato Marina, che si occupa della parte decisionale del Chelsea. Le ha ribadito la necessità di tornare in Italia per varie motivazioni, tecniche e personali. Marina ha preso un po’ di tempo, fa parte del gioco delle parti: una situazione che però dilata solamente le tempistiche per l’ok definitivo, che arriverà a breve. A conferma di questo c’è il viaggio dell’agente di Sarri, Ramadani, che è arrivato a Madrid da Londra dove ha avuto contatti con il Chelsea. Incontri e cene di mercato per l’agente che non farà nemmeno in tempo a vedere la finale di stasera per fare di nuovo tappa a Londra dove incontrerà ancora dirigenti del Chelsea per definire il percorso di uscita di Sarri dal club di Londra. Oramai è solo questione di (poco) tempo, poi Sarri sarà il nuovo allenatore della Juve".