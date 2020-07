Sky - Sfuma Koulibaly per il City? Gli inglesi chiudono per Aké del Bournemouth

Rischia di sfumare l'acquisto di Kalidou Koulibaly per il Manchester City: la redazione di Sky Sport, con il giornalista Fabrizio Romano, fa sapere che i Citizens hanno chiuso per Nathan Aké del Bournemouth per una cifra sui 43 milioni di sterline. Questo perché ci sono stati problemi per l'acquisto del senegalese dato che il City è ancora arrabbiato col Napoli a causa dell'accordo sfumato per Jorginho due anni, col regista che a sorpresa andò al Chelsea di Sarri.

Man City have found an agreement to sign Nathan Aké from Bournemouth.

€43M will be the fee - paperworks time to complete the deal.

Pep wants him after problems for Koulibaly (Man City are still angry with Napoli because of Jorginho/Chelsea deal two years ago) #MCFC #transfers