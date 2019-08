Sky - Spunta l'idea Verdi per la Fiorentina: è l'alternativa a Raphinha

Continua la trattativa per portare a Firenze Raphinha. Dopo l'avvicinamento dei giorni scorsi, per il brasiliano il pressing resta alto, ma si valutano anche piste italiane. A rivelarlo è Sky. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio spiega come, ribadito il no definitivo del Sassuolo per Berardi, gli occhi di Pradé si sono posati su Verdi del Napoli come possibile alternativa.