Sky - Tonelli staserà sarà già a Genova: domani il primo allenamento con la Samp

Lorenzo Tonelli torna alla Sampdoria. Adesso ci siamo davvero, dopo settimane di incontri e trattative. Il difensore classe 1990 sta per tornare nuovamente in blucerchiato dopo l'esperienza della scorsa stagione. Mancavano pochi dettagli che adesso sono stati limati: sarà un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro più bonus. Questa sera il giocatore sarà già a Genova e domani in giornata svolgerà la prima seduta di allenamento agli ordini di Claudio Ranieri. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.