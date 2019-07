Sky UK - Pépé-Arsenal, affare definito: visite mediche e firme nei prossimi giorni

In Inghilterra non hanno dubbi sul passaggio imminente di Nicolas Pépé all'Arsenal. Secondo gli inglesi di Sky Uk, l'attaccante è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche visto che c'è l'accordo con il Lille e che il giocatore ha accettato di unirsi ai gunners. Entro questa settimana - si legge - l'affare dovrebbe concludersi.