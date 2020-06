Sky - Under-Napoli, arrivano ulteriori conferme: può essere il sostituto di Callejon

Josè Callejon resterà sicuramente altri due mesi a Napoli, ma è possibile che al termine della stagione lo spagnolo lasci l'azzurro. Ed ecco che spuntano le ipotesi su chi potrebbe prendere il posto dell'ex Real, ed ecco che nelle ultime ore torna in maniera costante quello di Cengiz Under (22): secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, sono arrivate ulteriori conferme sulla pista che porterebbe il turco alla corte di Gattuso, di fatto rendendolo il sostituto di Callejon. Il tutto in attesa di capire, ovviamente, se Napoli e Roma troveranno l'accordo.