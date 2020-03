Slitta la ripresa degli allenamenti: il Napoli continuerà a tenersi in forma da casa

Il Napoli, come si legge ancora sul sito ufficiale, ha fissato per mercoledì prossimo la ripresa degli allenamenti, in quello che doveva essere il giorno del match col Barcellona. Ma, stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle prossime ore sarà comunicato lo slittamento.

SI CONTINUA DA CASA - Il dialogo è aperto, a causa dell'emergenza Coronavirus la squadra non tornerà ad allenarsi in gruppo, ma lo farà da casa. I calciatori stanno seguendo le indicazioni dello staff, sia per gli esercizi che per l'alimentazione.