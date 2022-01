SONDAGGIO - Insigne, il 66% degli utenti di Tuttonapoli sta col club: offerta giusta dopo il Covid

Nel sondaggio proposto dalla nostra redazione in merito al futuro di Lorenzo Insigne, gli utenti di Tuttonapoli.net si sono schierati dalla parte della società. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il giocatore ha rifiutato l’offerta al ribasso da parte del Napoli. A questo si sono aggiunte nelle ultime ore le insistenti voci in merito all’offerta del Toronto. Per il 66% dei tifosi la società ha fatto un’offerta giusta in quanto deve gestire la crisi legata al Covid. Il 23% è dalla parte del giocatore che non può accettare uno stipendio inferiore a quello attuale. Infine il 11% non si è schierato. Rispondi anche tu al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).