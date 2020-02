Sorella Gattuso, aggiornamenti da Varese: "Trasportata in codice rosso all'Ospedale, è in terapia intensiva"

Situazione estremamente delicata, quella della sorella di Rino Gattuso, che ha spinto proprio l'allenatore del Napoli a disertata l'appuntamento con i media dopo la partita contro la Sampdoria. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della donna si apprendono dal portale Varese News: "La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso. Non appena informato dalla moglie di quanto stava accadendo ha lasciato la squadra negli spogliatoi, non si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti ed è partito subito alla volta di Busto. La donna è stata operata nella notte ed è ricoverata in terapia intensiva".