Sospiro di sollievo per Mertens, solo ghiaccio alla caviglia: nessuna ricaduta

Prima l'ansia e poi un sospiro di sollievo per Dries Mertens, autore del gol che ha aperto le marcature nel derby vinto contro il Benevento. Al termine del match l'attaccante azzurro ha lasciato il terreno di gioco con una vistosa fasciatura con ghiaccio sulla caviglia sinistra, la stessa che l'ha tenuto a lungo lontano dai campi. Nessun nuovo infortunio per il belga, ma soltanto una precauzione dopo i problemi già riscontrati in passato.