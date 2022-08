Spalletti a Sky: "Raspadori? Vediamo se riusciremo a portarcelo a casa. Su Meret..."

Al termine dell’amichevole Napoli-Girona, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell’amichevole Napoli-Girona, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto delle pressioni importanti, con questi due a tutta fascia non è mai semplice giocarci ed andare a fare le chiusure e le pressioni. Invece per lunghi tratti del primo tempo si sono sviluppate bene, anche se alcune volte siamo andati fuori tempo e ci hanno trovato l’uomo tra le linee che ha puntato la linea difensiva. Poi sono stati bravi i difensori a recuperare palla in area e a dare termine a questa ripartenza. Complessivamente abbiamo fatto un buon allenamento. Anche quelli del secondo tempo sono entrati molto bene, mentre finora le sostituzioni ci avevano messo un po’ di tempo per entrare a regime. Invece oggi hanno fatto molto bene.

Raspadori? Mi sembra un po’ scorretto andare a parlare di quelli che non ci sono, dobbiamo lavorare bene con quelli che abbiamo a disposizione. Se mi chiedete quello che è la qualità di Raspadori, si deve solo parlare bene ma del suo inserimento qui non lo so perchè non faccio questo tipo di lavoro. Per questo ci sono Giuntoli e il presidente, che alcune cose le cura direttamente, quelli del mercato, Pompilio. Non so se capita l’occasione saremo bravi a portarcelo a casa e dare la possibilità di migliorare questa rosa, però dobbiamo lavorare e concentrarsi con questi giocatori e non andare a parlare di quelli che non ci sono.

Mercato? Sicuramente andremo a prendere un altro portiere, ma noi il nostro portiere di riferimento ce l’abbiamo già ed è Meret. Anche oggi ha fatto vedere in alcune occasioni di essere un portiere affidabilissimo”.