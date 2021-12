Spalletti bocciato dai quotidiani: "Scelte non convincono, è ufficiale la sindrome Maradona"

Stavolta Luciano Spalletti viene bocciato dai quotidiani, la sconfitta contro lo Spezia, inattesa, dipende anche dalle sue scelte. Voti bassi.

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"La sindrome del Maradona è ufficiale: terza sconfitta consecutiva. Prova a cambiarla, ma il Napoli sembra stanco e ancora vittima dei soliti cali di tensione. Nonché impreciso: 26 tiri, 0 gol".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport

"Non è facile tenere sempre alta la tensione con assenze pesanti. Stavolta non ci riesce e alcune scelte non convincono".